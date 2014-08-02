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Dünya
Deutsche Welle

Mannheim’da soruşturma başladı

Almanya’nın Mannheim kentinde dün akşam saatlerinde bir yük treni ile bir yolcu treninin çarpışması sonucu meydana gelen kazanın soruşturması başladı. Kazanın nedeni henüz açıklığa kavuşmadı.

02 Ağustos 2014 17:55


Polis, uzmanlarla birlikte kaza yerinde incelemelerini sürdürüyor. Soruşturma nedeniyle kaza yerinin etrafının çevrildiği açıklandı. İncelemelerin günlerce sürebileceği belirtiliyor.

Dün akşam saatlerinde Mannheim Garı'na 200 metre kala bir yük treni ile 250 yolcunun bulunduğu beş vagonlu bir yolcu treninin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 35 kişinin yaralandığı bildirildi. Polis, 21 kişinin olay yerinde tedavi altına alındığını diğerlerinin ise çevredeki hastanelere sevk edildiğini açıkladı. Yaralılardan hiçbirinin hayati tehlike altında olmadığı ifade edildi. Bazılarının kazadan dolayı şok yaşadığı dile getirildi.

Avusturya'nın Graz kentinden Saarbrücken'e gitmekte olan yolcu treni ile karşı istikametten gelmekte olan kimyasal madde taşıyam yük treninin çarpışma nedeni henüz aydınlatılamadı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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