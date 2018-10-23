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Spor

Manisaspor'un kurtuluş yolu

MANİSA, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Eyüpspor'u tek golle geçip bu sezonki ilk galibiyetini alan son sıradaki Manisaspor, gelecek 3 maçta alt sıralardaki rakipleriyle karşı karşıya gelecek

23 Ekim 2018 15:21

MANİSA, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta evinde Eyüpspor\'u tek golle geçip bu sezonki ilk galibiyetini alan son sıradaki Manisaspor, gelecek 3 maçta alt sıralardaki rakipleriyle karşı karşıya gelecek. 
Bu hafta deplasmanda 16\'ncı sıradaki Ankara Demirspor\'la kozlarını paylaşacak Manisaspor, ardından evinde 15\'inci basamaktaki İnegölspor\'u konuk edecek. Ege temsilcisi 12\'nci haftada ise 17\'nci Gaziantepspor\'a misafir olacak. Teknik direktör Kazım Akgün önlerindeki 3 karşılaşmanın çok önemli olduğunu belirterek, \"Direkt rakiplerimizle oynayacağız. Eyüpspor galibiyeti hepimize özgüven aşıladı. Bu 3 maçlık periyodu kazasız atlatırsak önemli yol katederiz\" dedi.
Manisaspor, 9\'uncu hafta sonunda aldığı puan silme cezalarıyla eksi 5 puanla son basamakta.

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