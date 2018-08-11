Manisaspor'un borç kabusu

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig\'de henüz sezon bile başlamadan eski futbolcularından Iwanski\'ye olan borcu nedeniyle 6 puanı silinen Manisaspor, borçları nedeniyle 2 yıl içinde toplam 21 puanından oldu. 2016-17 sezonunda Ulusal Kulüp Lisansı alamadığı için 3 puanı silinen siyah-beyazlılar, geçen sezon ise yine kulüp lisansından 3, eski futbolcularından Makukula\'ya olan borcu yüzünden 6, Makukula transferinde Portekiz Futbol Federasyonu\'na ödenmeyen 25 bin euro nedeniyle ise 3 olmak üzere toplam 12 puan silme cezası almıştı. Manisa ekibi, puan silme cezalarıyla Spor Toto 1\'inci Lig\'e veda ederej 2\'nci Lig\'e düştü. Bu sezon yine Makukula dosyası sebebiyle FIFA tarafından küme düşürülme ihtimali bulunan Manisaspor, oyuncuya bir miktar ödeme yapıp süre alırken Iwanski yüzünden ceza almaktan ise kurtulamadı.

FIFA Disiplin Komitesi, siyah-beyazlılarda 2011-2013 yılları arasında forma giyen Polonyalı oyuncuya 411 bin euro alacağı ödenmeyince kulübün 6 puanını sildi. Sezona eksi 6 puanda başlayacak Manisa, halen alamadığı Ulusal Kulüp Lisansı\'nı 31 Ağustos\'a kadar çıkaramazsa Futbol Federasyonu\'ndan 3 puan daha ceza alacak. Eski oyunculardan Simpson\'un ödenmeyen 750 bin euro alacağının kulübün karşısına FIFA\'dan her an 6 puan silme cezası olarak çıkma ihtimali yüksek. Bu cezalar da kesilirse geçen sezon 12 puan silme cezası alan Manisaspor, yeni sezonda toplam 15 puanından daha olabilir. Alacakları için kulübe süre veren Makukula\'nın da başvurusunu tekrarlaması halinde Manisaspor\'un küme düşme ihtimali bulunuyor. Yönetim ise eski oyuncularla anlaşıp transfer yasağını açma girişiminden henüz sonuç alamadı.