Manisaspor'dan destek çağrısı

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA) - TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF), 1\'inci Lig kulüplerinden Manisaspor\'a Ulusal Kulüp Lisansı almak için gerekli mali kritelerleri yerine getirmediği gerekçesiyle 3 puan tenzil cezası verirken, siyah-beyazlı yönetim, yeni cezalarla karşılaşmamak için kenti desteğe çağırdı. Yazılı bir açıklama yaparak cezanın eski yabancı futbolcular Ariza Makukula ve Maciej Iwanski ile Benfica kulübüne olan 3 milyon 950 bin Euro borçtan kaynaklandığını duyuran yönetim, \"Bu borçla ilgili FIFA\'daki disiplin sürecini durdurmamıza rağmen Türkiye Futbol Federasyonu\'nun verdiği ceza engellenememiştir\" ifadesini kullandı.

Ulusal Kulüp Lisansı alabilmek için büyük çaba sarf edildiğini belirten yönetimin açıklaması özetle şöyle: \"Geçmişten gelen bu büyük kamburun kalkması ve başka puan cezalarıyla karşı karşıya kalmamak için yönetim kurulu kadar, Manisa şehrinin ilgisi ve desteği de gerekmektedir. Manisaspor\'u gerçek manada sevenler hiç merak etmesin. Göreve geldiğimiz günden bu yana atlattığımız bir çok zorlu süreç gibi bu süreçte atlatılacaktır. Yönetim kuruluyla, teknik heyetiyle, futbolcularıyla ve gerçek Manisaspor sevdalılarıyla, birlik ve beraberlik içinde, ligde alınacak güzel sonuçlarla bu durum telafi edilecektir.\"