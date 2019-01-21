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Spor

Manisaspor'dan Beşiktaş U21'e kanca

MANİSA, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarının ilk maçında evinde şampiyonluk adaylarından Sarıyer'e 4-0 yenilip eksi 7 puanla düşme hattında kalan Manisaspor, transferde gözünü Beşiktaş U21 takımına çevirdi

21 Ocak 2019 16:19

MANİSA, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta ikinci yarının ilk maçında evinde şampiyonluk adaylarından Sarıyer\'e 4-0 yenilip eksi 7 puanla düşme hattında kalan Manisaspor, transferde gözünü Beşiktaş U21 takımına çevirdi. 
Geçen hafta siyah-beyazlıların Akhisarspor\'la oynadığı maçı izleyen teknik direktör Kazım Akgün\'ün orta saha Berkay Can ve Yusuf Abay\'ı beğendiği öğrenildi. Yönetime iki futbolcunun kiralanması konusunda rapor verdiği öğrenilen genç teknik adamın, hafta sonunda Hacettepe ile deplasmanda oynanacak müsabakaya kadar takviye çalışmalarının bitmesini istediği bildirildi. Alacaklı 29 eski futbolcu ve kulübün yalnız bu transfer dönemi için geçerli muvafakatname verip kulübün transfer yasağını kaldırmasına rağmen Sarıyer karşısında yeni takviyeleri Sercan, Muhammet, Berat, Furkan ve Jiyan\'a lisans çıkaramayan siyah-beyazlıların, sorunu çözmesi bekleniyor.  

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