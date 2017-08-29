T24 LogoT24 Logo
Spor

Manisaspor'da yüzler gülüyor

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR / MANİSA, (DHA)- TFF 1'inci Lig'de ilk iki hafta mağlup olduktan sonra 4-1'lik Gaziantepspor deplasmanı galibiyeti ile moral bulan Manisaspor'un en formda futbolcularından biri olarak dikkat çeken Daniel Dimov'un küçük kızları son ant

29 Ağustos 2017 18:17

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR / MANİSA, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'de ilk iki hafta mağlup olduktan sonra 4-1\'lik Gaziantepspor deplasmanı galibiyeti ile moral bulan Manisaspor\'un en formda futbolcularından biri olarak dikkat çeken Daniel Dimov\'un küçük kızları son antrenmana renk kattı. Anneleri Silvena ile birlikte Tarık Almış Tesisleri\'ne gelen 4 yaşındaki Stephane ve 2 yaşındaki Dale, takımın neşe kaynağı oldu. Futbolcuların büyük ilgi gösterdiği Stephane ve Dale, babalarıyla birlikte objektiflere poz verdi.
Bu arada tedavisi devam eden Nikola Mikic, Gabon Milli Takımı\'na çağrılan Axel Meye ve soğuk algınlığı geçiren Hikmet Balioğlu idmanda yer almazken, Slavko Perovic, Alper Önal ve Ömer Buğdaycı takımla birlikte çalışmalara başladı. Teknik direktör Sait Karafırtınalar, U21 takımından Bayram Büstaç, Furkan Parsak ve İlkay Gül\'ü A Takım\'la antrenmana aldı. Siyah beyazlı ekip yarınki çalışmanın ardından üç günlük bayram iznine çıkacak.

FOTOĞRAFLI


     
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmed HakkıMANİSA DHA TFFGaziantepsporManisasporDaniel DimovAnneleri SilvenaTarık Almış TesisleriStephaneDaleFutbolcularınBuNikola Mikic Gabon Milli TakımıAxel MeyeHikmet BalioğluSlavko Perovic AlperBuğdaycı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Peker'den Dr. Öz ve Karatay'a tepki: Bu ne cürettir...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24