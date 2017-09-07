Manisaspor'da yedekler coştu

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR / MANİSA, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'in dördüncü haftasında pazar günü Boluspor\'u konuk edecek Manisaspor, U21 takımı ile oynadığı özel maçı 3-0 kazandı.

Tarık Almış Tesisleri\'ndeki karşılaşmada yedekleri deneyen teknik direktör Sait Karafırtınalar\'ın sahaya sürdüğü ilk 11 Göktuğ- Kağan Miray, Ümit Yasin, Enes, Ömer, Fahri, Asım, Uğur, Akın (Dk. 46 Bakaki), Zahit ve Alper\'den oluştu.

Özellikle ilk yarıda etkili bir futbol sergileyen A takımın gollerini, 15\'inci dakikada Alper, 19\'uncu dakikada Zahit ve 71\'inci dakikada Fahri kaydetti.

U21 takımıyla yapılan maçta oynamayan futbolcular ise düz koşu ile başlayan antrenmanda pas çalışmasının ardından ayak tenisi oynadı.

Bu arada yönetim Boluspor karşılaşmasının bilet fiyatlarını Tarzan Tribünü 5, kapalı alt tribün 10, Tarık Almış VIP Tribünü 20, Spil kale arkası ve misafir tribünü 15 TL olarak açıkladı.

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