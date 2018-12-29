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Spor

Manisaspor'da yasak harekatı

MANİSA, (DHA) TFF 2

29 Aralık 2018 15:51

MANİSA, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta eksi 1 puanla düşme hattında yer alan Manisaspor\'da yönetim ikinci yarıda kurtuluş mücadelesi vermek için kolları sıvadı. Sezon başında transfer yasağını kaldırmak için yaptığı girişimlerden sonuç alamayan siyah-beyazlılar, görüşmelere yeniden başlayıp alacaklı olan 3 eski futbolcuyla anlaşma sağladı. Daha önce Manisaspor forması giyen Berk Neziroğulları, Hikmet Balioğlu ve Hakan Turan muvafakatname vererek alacaklarını öteledi. Futbol Şube Sorumlusu Altan Çakıcı, kulübün ayakta kalması için tüm eski oyunculardan fedakarlık beklediklerini dile getirdi. Uçurumun kenarında olan Tarzan, transferi açabilirse takviye yaparak küme düşmeme savaşı verecek.

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