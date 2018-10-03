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Spor

Manisaspor'da Uğur şoku

MANİSA, (DHA) -  TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Sakaryaspor'a 4-3 yenilip 5 hafta sonunda puan alamayan Manisaspor'da Uğur Pamuk'tan gelen haber keyifleri kaçırdı

03 Ekim 2018 17:38

MANİSA, (DHA) - 
TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta geçen hafta evinde Sakaryaspor\'a 4-3 yenilip 5 hafta sonunda puan alamayan Manisaspor\'da Uğur Pamuk\'tan gelen haber keyifleri kaçırdı. Mücadelenin 63\'üncü dakikasında omzundan sakatlanarak oyundan çıkan deneyimli futbolcuda yırtık tespit edildi. Çekilen MR sonucunda tedavisine başlanan forvet oyuncunun 2 ila 3 hafta arası sahalardan uzak kalabileceği bildirildi. Sakatlıkları devam eden Furkan, Atilla, Akın ve Bayram\'ın takımdan ayrı çalıştığı kaydedildi. Bu hafta Amed Sportif deplasmanında terleyecek Tarzan\'da Okan da kırmızı kart cezalısı.

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