Manisaspor'da Uğur şoku

MANİSA, (DHA) -

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta geçen hafta evinde Sakaryaspor\'a 4-3 yenilip 5 hafta sonunda puan alamayan Manisaspor\'da Uğur Pamuk\'tan gelen haber keyifleri kaçırdı. Mücadelenin 63\'üncü dakikasında omzundan sakatlanarak oyundan çıkan deneyimli futbolcuda yırtık tespit edildi. Çekilen MR sonucunda tedavisine başlanan forvet oyuncunun 2 ila 3 hafta arası sahalardan uzak kalabileceği bildirildi. Sakatlıkları devam eden Furkan, Atilla, Akın ve Bayram\'ın takımdan ayrı çalıştığı kaydedildi. Bu hafta Amed Sportif deplasmanında terleyecek Tarzan\'da Okan da kırmızı kart cezalısı.