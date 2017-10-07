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Spor

Manisaspor'da teknik direktör arayışları başladı

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- TFF 1'inci Lig'de üst üste 3 mağlubiyetle düşme hattına gerileyince Sait Karafırtınalar'la yollarını ayıran Grandmedical Manisaspor'da teknik direktör arayışı sürüyor

07 Ekim 2017 17:01

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'de üst üste 3 mağlubiyetle düşme hattına gerileyince Sait Karafırtınalar\'la yollarını ayıran Grandmedical Manisaspor\'da teknik direktör arayışı sürüyor.
Listesinde ilk sıraya Coşkun Demirbakan\'ı alan Manisaspor\'da son olarak Göztepe\'yi Süper Lig\'e çıkaran takımın eski teknik direktörlerinden Yılmaz Vural,  Trabzonspor ve Zenit Kazan\'ın eski futbolcusu Fatih Tekke ile Ankaragücü\'nde şampiyonluk yaşayan İsmet Taşdemir\'in isimleri de adaylar arasında geçiyor.
Sıkıntılı süreçte biran önce yeni teknik patronu belirlemeye çalışan siyah-beyazlılarda yönetimin özellikte Rusya\'da Zenit\'te forma giydiği dönemde UEFA Avrupa Ligi zaferi de yaşayan 40 yaşındaki Fatih Tekke\'ye sıcak baktığı öğrenildi. Tekke, daha önce ligde Boluspor ve Kayseri Erciyesspor\'da kısa dönemler görev yapmıştı. Yılmaz Vural\'ın da öncelikle Süper Lig\'den teklif beklediği öğrenildi. Manisaspor\'da futbolcular, Denizlispor maçına Antrenör Osman Bilik yönetiminde hazırlanıyor.

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