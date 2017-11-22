Manisaspor'da Tekke'den övgü

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)

TFF 1. Lig\'de borçları yüzünden aldığı toplam 9 puan silme cezasının ardından Elazığspor\'u 2- yenerek hem moral bulan, hem de son sıradan kurtulan düşme hattındaki Grandmedical Manisaspor\'da teknik direktör Fatih Tekke futbolcularını övdü.

Bu hafta cuma günü Adana Demirspor maçında da Elazığspor karşısındaki aynı istek ve arzuyu oyuncularından beklediğini söyleyen Tekke, \"Elazığspor karşısında iyi oynadık. Çok daha iyisini yapabilecek potansiyelde bir takımız. Bu motivasyonu sürdürdüğümüz sürece ligde yenemeyeceğimiz rakip yok\" dedi.

Siyah-beyazlılarda galibiyet primini 10\'ar bin TL olarak açıklayıp mücadelenin hemen ardından futbolculara 2\'şer bir TL dağıtan yönetim, takıma primin kalan kısmını da ödeyerek moral aşıladı. Hikmet ve kırmızı kart gören Sebaihi\'nin cezalı duruma düştüğü siyah-beyazlılarda bu isimler gibi sakatlığı sebebiyle Adana Demerispor maçında forma giyemeyecek Mustafa Sevgi\'nin tedavisine başlandı. Hüseyin Tok, takımdan ayrı düz koşu yapıyor. Sahaya antrenör olarak giren Fatih Tekke de talimatlara aykırı hareketi nedeniyle tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu\'na sevk edildi.

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