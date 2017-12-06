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Spor

Manisaspor'da Tekke'den çağrı

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- TFF 1'inci Lig'de borçları nedeniyle FIFA ve Kulüp Lisans Kurulu tarafından toplam 9 puanı silindikten sonra son 3 maçı 7 puanla geçerek erken pes etmeyeceğini kanıtlayan Grandmedical Manisaspor'da teknik direktör Fatih Tek

06 Aralık 2017 19:12

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'de borçları nedeniyle FIFA ve Kulüp Lisans Kurulu tarafından toplam 9 puanı silindikten sonra son 3 maçı 7 puanla geçerek erken pes etmeyeceğini kanıtlayan Grandmedical Manisaspor\'da teknik direktör Fatih Tekke, kulübe destek çağrısı yaptı.
Düşme hattında yer alan ve pazar günü Ege derbisinde Altınordu\'yu konuk etmeye hazırlanan Manisaspor\'da Tekke, \"Kulüp için milletvekilleri, sivil toplum örgütleri ve oda başkanları bir araya gelerek bir ilki gerçekleştirdi. Tüm Manisa\'nın Manisaspor\'la birlik içinde olması gerekiyor. Önemli bir camiayız ama büyük sıkıntılarımız var\" diye konuştu.
Sıkıntılara rağmen iyi bir mücadele ortaya koyduklarını belirten Tekke, \"Takıma ben inanıyorum. Oyuncularımı da inandırmaya çalışıyorum. Bu kolay bir şey değil. Kapasitemizle bulunduğumuz konumdan yukarı çıkabiliriz. Futbol, Manisa şehri için önemli. Buna sadece ben ve futbolcularım değil herkes inansın. Bize yardım edilmesini değil beraber olmamızı istiyoruz. Bir mücadelenin içerisindeyiz ve ne olursa olsun bunu devam ettirmeye çalışacağız. Yalan, hile olduğu zaman beni burada göremeyeceksiniz. Sıkıntılarımız büyük ama mücadelemiz de ondan daha büyük olacak\" dedi.

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