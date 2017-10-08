T24 LogoT24 Logo
Spor

Manisaspor'da Tekke dönemi başlıyor

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)- TFF 1'inci Lig'deki kötü gidişat üzerine Sait Karafırtınalar'la yollarını ayıran Grandmedical Manisaspor'da yönetim, teknik direktörlük için Fatih Tekke'yle anlaşmaya varıldığını resmen duyurdu

08 Ekim 2017 16:08

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'deki kötü gidişat üzerine Sait Karafırtınalar\'la yollarını ayıran Grandmedical Manisaspor\'da yönetim, teknik direktörlük için Fatih Tekke\'yle anlaşmaya varıldığını resmen duyurdu. Futbolculuk kariyerinde Trabzonspor, Zenit, Rubin Kazan, Beşiktaş, Gaziantepspor, Ankaragücü ve Orduspor\'da forma giyen Tekke, Kayseri Erciyesspor ve Boluspor\'da kısa dönem teknik direktörlük görevini yürüttü. 40 yaşındaki teknik adamla ilgili kulüpten yazılı açıklama yapıldı.
Kulübün açıklamasında, \"Manisasporumuz\'da yeni teknik direktörümüz Fatih Tekke oldu. Tekke, 19 Mayıs Stadyumu Kulüp Yönetim Merkezi\'nde Başkanımız Abdullah Mergen, 2\'nci Başkanımız Hakkı Övünç, Basın Sözcümüz Serkan Özşen ve yönetim kurulu üyemiz Reşat Oğuz Ege ile bir araya gelerek kulübümüz ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı. Teknik Direktörümüz Fatih Tekke\'nin imza töreninin tarihi ve yeri önümüzdeki günlerde açıklanacaktır\" ifadeleri yer aldı. Tekke, Zenit formasıyla UEFA Kupası kazanmıştı.

FOTOĞRAFLI 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KILIÇASLANMANİSA DHA TFFLigSait KarafırtınalarGrandmedical ManisasporFatih TekkeFutbolculukTrabzonspor Zenit Rubin Kazan Beşiktaş Gaziantepspor AnkaragücüOrdusporTekke Kayseri ErciyessporBolusporKulübünTekkeMayıs

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24