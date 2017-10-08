Manisaspor'da Tekke dönemi başlıyor

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'deki kötü gidişat üzerine Sait Karafırtınalar\'la yollarını ayıran Grandmedical Manisaspor\'da yönetim, teknik direktörlük için Fatih Tekke\'yle anlaşmaya varıldığını resmen duyurdu. Futbolculuk kariyerinde Trabzonspor, Zenit, Rubin Kazan, Beşiktaş, Gaziantepspor, Ankaragücü ve Orduspor\'da forma giyen Tekke, Kayseri Erciyesspor ve Boluspor\'da kısa dönem teknik direktörlük görevini yürüttü. 40 yaşındaki teknik adamla ilgili kulüpten yazılı açıklama yapıldı.

Kulübün açıklamasında, \"Manisasporumuz\'da yeni teknik direktörümüz Fatih Tekke oldu. Tekke, 19 Mayıs Stadyumu Kulüp Yönetim Merkezi\'nde Başkanımız Abdullah Mergen, 2\'nci Başkanımız Hakkı Övünç, Basın Sözcümüz Serkan Özşen ve yönetim kurulu üyemiz Reşat Oğuz Ege ile bir araya gelerek kulübümüz ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı. Teknik Direktörümüz Fatih Tekke\'nin imza töreninin tarihi ve yeri önümüzdeki günlerde açıklanacaktır\" ifadeleri yer aldı. Tekke, Zenit formasıyla UEFA Kupası kazanmıştı.

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