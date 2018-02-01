Manisaspor'da Taşkın farkı

MANİSA, (DHA)

TFF 1\'inci Lig\'de uçurumun kenarına kadar gelen Grandmedical Manisaspor\'a 1.5 yıllık aradan sonra takıma dönen Taner Taşkın, teknik direktörden çok yönetici gibi çalışıyor. Yönetimin 11 Şubat\'a olağanüstü genel kurul kararı aldığı Manisa ekibinde, ara transferde takımın dağılmaması, transfer yasağının açılması için çırpınan Taşkın, taraftarla birlikte yaptığı eylem, Vali Mustafa Hakan Güvençer\'i ziyaret etmesi gibi çalışmalarının ardından Sebaihi ve Bakaki için de devreye girdi. Transferin son gününde takımdan ayrılmayı kafasına koyan Sebaihi\'ye cebinden 2 bin euro ödeyerek kalmaya ikna ettiği öğrenilen Taner Taşkın\'ın ödenmeyen kirası için evden atılan Bakaki konusuna da çözüm bulduğu ortaya çıktı.

Eşi 6 aylık hamile olan, birçok isim ayrılırken takımda kalmayı seçen Kongolu Bakaki, kaldığı evinden yönetim kirayı ödeyemediği için çıkarıldı. Taşkın, aracı olarak Bakaki ve ailesinin geceyi otelde geçirmesini sağladı. Bu olay sonrası Bakaki\'ye yeni bir ev tutuldu. Devre arasında 10 as futbolcunun ayrıldığı düşme hattındaki Manisaspor\'da Perovic ve Mikic\'in ardından Sebaihi\'nin de kalmaya ikna edilmesi yüzleri biraz olsun güldürdü. Futbolcu ve teknik direktör olarak şampiyonluk yaşadığı Manisaspor\'dun eski kaptanlarından olan Taner Taşkın, transfer yasağının kaldırılamamasına tepki göstererek, \"Kimse Manisaspor\'a sahipli demesin. Kulüp sahipsiz. Güçlü bir yönetim seçilirse biz bu kadroyla da ligde savaş veririz\" dedi.

ADAYLAR ÇOĞALIYOR

Başkan Abdullah Mergen\'in 11 Şubat\'taki olağanüstü kongrede yeniden aday olmayacağını açıkladığı Manisaspor\'da Rıfat Emin Uygur\'dan sonra eski basın sözcülerinden Yunus Emre Şahin de adaylık çalışması yapıyor. Gökay Budak\'ın ise adaylıktan vazgeçtiği öğrenilen siyah-beyazlılarda Şahin, pazar günü saat 16:00\'da Saruhanbey Park\'ta toplantı düzenleyecek. Tüm taraftarları toplantıya davet eden Şahin\'in projelerini spor kamuoyuna anlatacağı belirtildi.

LİGDE RAKİP GAZİANTEPSPOR

TFF 1\'inci Lig\'de devre arasında kadrosunu büyük oranda kaybeden Grandmedical Manisaspor, yarın kendisi gibi düşme hattındaki Gaziantepspor\'u ağırlayacağı maçla moral arayacak. 19 Mayıs Stadı\'ndaki mücadele saat 18.00\'de başlayacak. Ligde 9 puanı borçları nedeniyle silinen Manisaspor, 11 puanla 17\'nci sırada bulunuyor. Genç oyuncularla mücadele eden, 3 puanı silinen Gaziantepspor ise 4 puanla son sırada.

FOTOĞRAFLI