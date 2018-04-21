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Spor

Manisaspor'da Taşçı dertli

MANİSA, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de küme düşmesi kesinleşen ve altyapı oyuncularıyla mücadele eden Grandmedical Manisaspor'da deplasmanda alınan 3-0'lık Altınordu mağlubiyeti sonrası teknik direktör Ünal Taşçı, sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini dile

21 Nisan 2018 17:26

MANİSA, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de küme düşmesi kesinleşen ve altyapı oyuncularıyla mücadele eden Grandmedical Manisaspor\'da deplasmanda alınan 3-0\'lık Altınordu mağlubiyeti sonrası teknik direktör Ünal Taşçı, sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini dile getirdi. 
Siyah-beyazlı takımın kamp görmeden maça çıktığını dile getiren teknik patron Taşçı, \"Manisa\'da çalışacak saha bulamıyoruz. Kulübümüzün durumu bizleri üzüyor, tek tesellimiz gençlerimizin A takımda forma giyerek önlerinin açılması. Onlarla gurur duyuyoruz. Gelecek sezonun planlarını yapıyoruz\" diye konuştu. 
Üst üste 7\'nci, son 12 haftada 11\'inci mağlubiyetini alan Ege temsilcisi, son 2 maçında Ankaragücü ve Balıkesirspor Baltok\'la (D) karşılaşacak.
 

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