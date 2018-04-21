Manisaspor'da Taşçı dertli

MANİSA, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de küme düşmesi kesinleşen ve altyapı oyuncularıyla mücadele eden Grandmedical Manisaspor\'da deplasmanda alınan 3-0\'lık Altınordu mağlubiyeti sonrası teknik direktör Ünal Taşçı, sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini dile getirdi.

Siyah-beyazlı takımın kamp görmeden maça çıktığını dile getiren teknik patron Taşçı, \"Manisa\'da çalışacak saha bulamıyoruz. Kulübümüzün durumu bizleri üzüyor, tek tesellimiz gençlerimizin A takımda forma giyerek önlerinin açılması. Onlarla gurur duyuyoruz. Gelecek sezonun planlarını yapıyoruz\" diye konuştu.

Üst üste 7\'nci, son 12 haftada 11\'inci mağlubiyetini alan Ege temsilcisi, son 2 maçında Ankaragücü ve Balıkesirspor Baltok\'la (D) karşılaşacak.

