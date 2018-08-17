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Spor

Manisaspor'da stat sıkıntısı

MANİSA, (DHA) -  Yeni sezonda TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Manisaspor'da stat sıkıntısı yaşanıyor

17 Ağustos 2018 14:54

MANİSA, (DHA) - 

Yeni sezonda TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta mücadele edecek Manisaspor\'da stat sıkıntısı yaşanıyor.
Siyah-beyazlıların iç saha karşılaşmalarını oynadığı 19 Mayıs Stadı\'na Futbol Federasyonu yetkililerinin olumlu rapor vermediği öğrenildi. Zemin başta olmak üzere statta birçok eksiğin tespit edildiği bildirildi. Evindeki ilk maçını 8 Eylül Cumartesi günü Hacettepe ile oynayacak Manisaspor\'da yönetimin hummalı bir çalışma başlatacağı ve stadı en kısa sürede hazır hale getireceği açılandı.  
 

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