MANİSA, (DHA) -

Yeni sezonda TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta mücadele edecek Manisaspor\'da stat sıkıntısı yaşanıyor.

Siyah-beyazlıların iç saha karşılaşmalarını oynadığı 19 Mayıs Stadı\'na Futbol Federasyonu yetkililerinin olumlu rapor vermediği öğrenildi. Zemin başta olmak üzere statta birçok eksiğin tespit edildiği bildirildi. Evindeki ilk maçını 8 Eylül Cumartesi günü Hacettepe ile oynayacak Manisaspor\'da yönetimin hummalı bir çalışma başlatacağı ve stadı en kısa sürede hazır hale getireceği açılandı.

