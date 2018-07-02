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Spor

Manisaspor'da sıra yasakta

MANİSA, (DHA) - TFF 2'nci Lig'e düştükten sonra yıllardır başını ağrıtan eski futbolcusu Makukula'ya son anda 60 bin Euro ödeme yaparak FIFA tarafından gelecek küme düşürme cezasını kısa vadede önleyen Manisaspor, transfer yasağı kaldırmak için düğmeye ba

02 Temmuz 2018 15:38

MANİSA, (DHA) - TFF 2\'nci Lig\'e düştükten sonra yıllardır başını ağrıtan eski futbolcusu Makukula\'ya son anda 60 bin Euro ödeme yaparak FIFA tarafından gelecek küme düşürme cezasını kısa vadede önleyen Manisaspor, transfer yasağı kaldırmak için düğmeye basıyor. Makukula\'nın alacağının bir kısmını ödeyen Manisaspor, öncelikle 750 bin Euro alacağı nedeniyle takımın 6 puanını sildirme ihtimali bulunan eski yabancılardan Simpson\'la anlaşma zemini arayacak. Takıma Futbol Federasyonu kanalıyla transfer yasağı koyduran yerli futbolcularla da tek tek görüşecek yönetim, eski futbolcularından indirim talep edecek. Manisaspor, mali sıkıntıları yüzünden elindeki hem tecrübeli hem de altyapı patentli genç futbolcuları kaçırmıştı.

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