Manisaspor'da Simpson seferi

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)

Eski futbolcusu Maciej Iwanski\'ye olan borcu yüzünden FIFA Disiplin Komitesi tarafından 6 puanı silme cezası alan TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup ekibi Manisaspor, kulüpten alacaklı olan Joshua Simpson sorunu çözmek için yarın İsviçre\'ye çıkarma yapacak.

Başkan Bülent Baygeldi, kulüp avukatının Zürich kentinde Kanadalı futbolcuyla bir araya geleceğini ve Simpson\'a ödeme planı sunacaklarını söyledi. Simpson dahil diğer eski futbolcuların hepsiyle kötü bir ayrılık yaşandığını ifade eden Baygeldi, \"Maalesef eski yönetimler bu oyuncularla kötü ayrılmış zaten sıkıntılar hep bu yüzden çıkıyor\" dedi.

Simpson\'la yapılacak görüşmenin ardından daha net açıklamalar yapılacağını ifade eden Baygeldi, \"Döviz aldı başını gidiyor. Dolar 6 TL\'yi geçti, Euro 7 TL\'nin üzerinde. Simpson\'a ödeme planı sunacağız, en azından kuru sabitleştirmeyi isteyeceğiz. Böyle bir çalışma içindeyiz. Avukatımızın toplantısından sonra her şey netleşecek. Umarım anlaşma sağlanır\" diye konuştu.

Manisaspor\'a 2009-2010 sezonunda transfer olan 35 yaşındaki Simpson, 2011 senesinde İsviçre\'nin Young Boys takımına imza attı. Kanadalı\'nın siyah-beyazlılardan 750 bin Euro alacağının olduğu iddia edildi.