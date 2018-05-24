Manisaspor'da sıkıntı devam ediyor

MANİSA, (DHA)

TFF 2\'nci Lig\'e düşen ve yaşadığı mali sorunlar yüzünden maaş ödeyemediği personele bile izin verip tecrübeli futbolcularından sonra gençleri de kaybetmeye başlayan transfer yasaklısı Manisaspor, yetiştiricilik bedeli haklarından da oluyor.

Siyah-beyazlılarda altyapıdan çıkan Asım ve Ömer, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle sözleşmelerini tek taraflı feshetti. Türkiye Futbol Federasyonu\'na alacakları için başvuran Alper\'in 30 günlük yasal bekleme süresi 9 Haziran, Kağan Miray\'ın ise 10 Haziran\'da doluyor.

Kulüpler, altyapıda yetiştirdikleri futbolcuların 23 yaşına kadar başka kulüplere transfer olmaları durumunda ligine göre yetiştiricilik bedeli alıyor. Oyuncu Süper Lig\'e giderse eski kulübüne forma giydiği her yıl için 150, 1\'inci Lig\'de 75, 2\'nci Lig\'de 30 bin TL ödeniyor. Futbolcuların haklı fesih yapmaları durumunda ise eski kulüpleri yetiştiricilik bedeli alamıyor. Manisapsor\'da Ömer\'in 9, Asım\'ın ise kulüpte 8 yıllık geçmişi vardı. Kongre sürecinde olan siyah-beyazlılarda henüz başkan Gökay Budak\'tan başka bir aday çıkmadı.

