Manisaspor'da sıkıntı bitmiyor

MANİSA, (DHA)

SPOR Toto 1. Lig\'de yaşadığı mali, idari ve sportif krizlerin gölgesinde kümede kalma umutlarını her geçen hafta kaybederek sezona gençlerle devam etme kararı alan Grandmedical Manisaspor\'da Abdülkadir de yol ayrımına geldi.

Devre arasında 10 futbolcu, geçen hafta içinde ise yabancılar Bakaki, Perovic ve Mikic\'i kaybeden, dün de Uğur ile Timur\'la vedalaşan Tarzan\'da son Ümraniyespor maçının kadrosuna alınmayan 25 yaşındaki defans oyuncusu Abdülkadir\'in Başkan Gökay Budak\'la tartıştığı ortaya çıktı. Takıma geçen hafta verilen yemekte Başkan Budak\'ın elini verilen sözlerin tutulmadığı gerekçesiyle sıkmayan Abdülkadir\'in yaşanan tartışma sonrası alacakları için Futbol Federasyonu\'nun yolunu tuttuğu belirtildi.

Bu sezon ligde 4 farklı teknik adamı göreve getiren, 9 puanının silinip tarihinin en zorlu günlerini yaşadığı süreçte uçurumun kenarına kadar gelen Manisaspor\'da altyapılarda da büyük sıkıntı var. U17 ve U19 takımlarının geçen hafta sonu Denizlispor deplasmanına minibüslerle sıkış tepiş gidebildiği, otel ve yemek parasını da U17 Antrenörü Mustafa Özövgü\'nün karşıladığı öğrenildi. Manisaspor\'da eski Başkan Abdullah Mergen ve 2014-15 sezonu yönetimi hakkında görevi kötüye kullanma iddiasıyla açılan davanın 6. celsesi Manisa 3. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görüldü. Bilirkişi raporlarının incelenmesi için ek süre talebi kabul edilirken duruşma 31 Mayıs tarihine ertelendi.