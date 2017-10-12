Manisaspor'da parola galibiyet

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'de zorlu günler geçiren Grandmedical Manisaspor\'da teknik direktörlük görevine Fatih Tekke\'nin getirilmesiyle sezon başından bu yana şans bulamayan isimleri hırs bastı.

Manisa temsilcisinde Sait Karafırtınalar döneminde maçlarda fazla süre alamayan Hüseyin Tok, Zahid, Bakaki, Akın ve Alper gibi isimler, Tekke\'nin gözüne girmek için harıl harıl çalışıyor. Ligde üst üste 3 yenilgi alarak düşme hattına gerileyen, Ulusal Kulüp Lisansı kriterlerini yerine getiremediği için de 3 puanı silinecek olan Manisaspor\'da Fatih Tekke, yenilgi serisine son vereceklerini söyledi.

Alınacak tek galibiyetin bile takıma büyük moral kazandıracağını dile getiren teknik adam, \"Pazartesi günü evimizde düşme hattında olan Denizlispor\'la oynayacağımız maçı galibiyetle tamamlayıp çıkış yakalamak istiyoruz. Hem morale hem de 3 puana çok ihtiyacımız var. Artık herkese kazanan ve çıkışa geçen bir Manisaspor izletmek istiyoruz. Bu takımın kazanma potansiyeli var. Antrenmanlarda bunu görüyorum. İnanıyorum ki bu takımla önümüzdeki haftalarda sahada çok iyi işler başaracağız. Herkes buna inansın. Bambaşka bir Manisaspor görmeye hazır olsunlar\" diye konuştu.

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