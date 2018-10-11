Manisaspor'da Ömer gidiyor

MANİSA, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta oynadığı 6 maçı da kaybedip aldığı 9 puan silme cezasıyla şimdiden küme düşmenin en ciddi adayı olan Manisaspor\'da ayrılıklar başladı.

Altyapı ağırlıklı kadrosu bulunan siyah-beyazlılarda 19 yaşındaki Ömer Atiş\'in ayrılmak isteyip yönetimle görüştüğü iddia edildi. Geçen sezon devre arasında profesyonel yapılan orta saha oyuncusu Ömer, bu sezon ligde 6 maçın tamamında forma giydi.

Geçtiğimiz günlerde 7 yöneticinin istifa ettiği Manisaspor\'a Manisa Trabzonlular Derneği\'nden destek geldi. Kulübü ziyaret eden dernek yönetiminde Başkan Mustafa Kazaz, \"Manisaspor kent için vazgeçilmez bir markadır\" dedi.

Dernek üyelerine teşükkür eden Manisaspor Futbol Şube Sorumlusu Altan Çakıcı, \"Göreve geldiğimizden bu yana kulübün ayakta kalması için mücadele ediyoruz. Manisaspor asla yok olmayacak\" diye konuştu.

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