Manisaspor'da moraller bozuk

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'de son 3 maçtan puan çıkaramayınca düşme hattına gerileyen Manisaspor\'da, eksiklerin çokluğu da moralleri bozdu.

Dimov ve Axel Meye\'nin süresiz kadro dışı kaldığı siyah-beyazlılarda Uğur ve Mikic\'in sakatlıklarına dün sol diz çapraz bağlarının koptuğu ortaya çıkan Mehmet Enes\'in de eklenmesi, teknik heyetin keyfini iyice kaçırdı. Genç futbolcunun en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı siyah-beyazlı ekipte ağır soğuk algınlığı geçiren Atiemwen de son antrenmana çıkamadı. Manisaspor\'da kadro dışı olan Axel Meye, Gabon Milli Takımı\'na gitti.