Manisaspor'da Mikic sevinci

MANİSA, (DHA)- GAZİANTEPSPOR galibiyetinin ardından evinde Boluspor\'u yenip ikide iki yapan 1\'inci Lig takımı Manisaspor, cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Adanaspor\'u mağlup ederek üçüncü galibiyetine imza atmayı hedefliyor.

Zorlu karşılaşmanın hazırlıklarına Tarık Almış Tesisleri\'nde başlayan siyah beyazlı ekipte uzun süredir sakat olan Mikic\'in iyileşerek takıma katılması, teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Soğuk algınlığı geçiren Metin Yüksel ile hafif sakatlıkları bulunan Ümit Yasin Arslan ve Billal Sebaihi çalışmaya katılmazken teknik direktör Sait Karafırtınalar, futbolcularını dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Adanaspor\'un geçen hafta Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü\'ne deplasmanda 4-0 yenildiğini hatırlatan Karafırtınalar, \"Skor kimseyi aldatmasın. Güçlü bir takımla karşılaşacağız. İşimiz kolay değil\" dedi.

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