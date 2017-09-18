Manisaspor'da Metin'den dalya

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR / MANİSA, (DHA)

TFF 1. Lig takımlarından Manisaspor\'un kaptanı Metin Yüksel, 5\'inci haftada deplasmandas oynanan Adanaspor maçında siyah-beyazlı forma altında 100\'üncü maçına çıkmanın gururunu yaşadı. Manisaspor macerasına 2014-2015 sezonunun 2. haftasında Boluspor karşılaşmasıyla başlayan tecrübeli futbolcu, Adana\'da \"Dalya\" demiş oldu. 100 resmi maçta 7675 dakika sahada kalıp 10 gol atmayı başaran deneyimli futbolcu, \"Tek dileğim uzun yıllar bu formayı taşımak ve Manisaspor\'la Süper Lig\'de mücade etmek\" şeklinde konuştu.

Bu arada Gaziantep ve Boluspor galibiyetlerinin ardından Adanaspor\'a 1-0 yenilerek üçte üç yapma şansını kaçıran siyah-beyazlı ekipte gözler çarşamba günü Arsinspor ile oynanacak kupa maçına çevrildi. Sahaya yedek ağırlıklı bir kadro çıkarması beklenen Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, \"Amacımız turu geçmek ancak bizim asıl hedefimiz ligde başarılı olmak\" dedi. Bu arada sezon başında Azerbaycan\'ın Sumqayıt takımından transfer edilen Uğur Pamuk dün gece trafik kazası geçirdi. Genç futbolcunun omzunda kırık olduğu bildirildi.

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