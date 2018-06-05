Manisaspor'da liste krizi

MANİSA, (DHA)

TFF 2\'nci Lig\'e düşen ve acil borçları nedeniyle uçurumun eşiğine gelen Manisaspor\'da 10 Haziran\'a ertelenen olağan genel kurul öncesi üye listesi krizi çıktı.

18 Şubat\'taki olağanüstü kongrede olduğu gibi seçimde yine başkan Gökay Budak\'la yarışmaya hazırlanan eski yöneticilerden Yunus Emre Şahin, \"Manisaspor kongresi yapılacak ama ortada üye listesi yok. Tutanak tutuluyor, kongre erteleniyor. Üye listesini sorduğumuzda kulüp yöneticileri gelmediklerini söylüyor. Konuyla ilgili resmi yollara başvuracağız\" dedi.

2 yıl önce Abdullah Mergen\'in tekrar başkanlığa seçildiği kongrede üye tartışmaları yaşayan siyah-beyazlıların mevcut 816 üyesinin olduğu açıklanmıştı.

ÇİMLER YANIYOR

Manisaspor yönetimi, mali sıkıntı nedeniyle maaş ödemediği kulüp personelini geçen ay süresiz izne çıkarınca Tarık Almış Tesisleri\'ndeki antrenman sahası da sulanamamaya başladı. Her gün sulanması gereken sahanın bakımı yapılamayınca sıcak yaz aylarında çimler kavrulup yanmaya başladı. Transfer yasağı bulunan, elindeki mevcut kadroyu da kaybeden Manisaspor\'da pazar günü seçilecek yönetimi acilen çözülmesi gereken sorunlar bekliyor. Manisaspor\'da, eski futbolcusu Makukula\'dan kaynaklı 1.9 milyon Euro borcu kapatamaz veya taksitlendiremezse FIFA tarafından 29 Haziran\'da 3\'üncü Lig\'e düşürülecek.

