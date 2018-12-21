Manisaspor'da kopmalar sürüyor

MANİSA, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta borçları nedeniyle silinen 9 puanı sonrası eksi 1 puanla devreyi düşme hattında tamamlayıp şimdiden büyük oranda havlu atan Manisaspor\'un kadrosunda ayrılıklar devam ediyor.

Transfer yasağıyla altyapı ağırlıklı kadrosu kalan siyah-beyazlılarda yaşanan mali sıkıntılarla devre bitmeden ayrılan Uğur Pamuk, Timur Karagülmez ve Ömer Atiş\'in ardından Akın Açık ile Atilla Erel de vedaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz haftalarda tesislerinin elektriği kesildiği için antrenman dahi yapamayan Manisaspor\'un, düşme potasının üzerindeki Bayrampaşa\'yla arasında 11 puan fark var. 3\'üncü Lig\'e düşmenin eşiğindeki kulüpte yönetim de geçtiğimiz günlerde kongre sinyali vermişti.