Manisaspor'da kongre günü

MANİSA, (DHA)

Manisaspor\'un geçen hafta ertelenen olağan kongresi yarın yapılacak.

Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Sosyal Tesisleri\'ndeki genel kurul, saat 14.00\'te başlayacak. Siyah-beyazlıların başkanlık seçiminde 18 Şubat\'tan bu yana görevde bulunan ve yeniden adaylığını açıklayan başkan Gökay Budak\'ın yanı sıra taraftarlardan Bülent Baygeldi ve Manisa Devlet Hastanesi\'nde güvenlik sorumlusu olarak çalışan Ahmet Çavuş\'un listelerinin yarışması bekleniyor. Kongre öncesi son gün bazı adayların yarıştan çekilebileceği iddia ediliyor.

Daha önce adaylık açıklaması yapan eski yöneticilerden Yunus Emre Şahin, seçime girmekten vazgeçerek Bülent Baygeldi\'ye destek açıklaması yapmıştı. Geçen sezon borçları yüzünden aldığı puan silme cezaları ve dağılan kadrosuyla TFF 2\'nci Lig\'e düşen transfer yasaklısı Manisaspor\'da yeni seçilecek yönetimi zorlu bir periyot bekleyecek. Manisaspor\'un eski futbolcularından Portekizli Makukula\'dan kaynaklı borcunu 18 Haziran\'a kadar kapatamaz veya taksitlendiremezse FIFA Disiplin Komitesi tarafından 29 Haziran\'daki toplantıda TFF 3\'üncü Lig\'e düşürülme ihtimali bulunuyor.

