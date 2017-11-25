T24 LogoT24 Logo
Spor

Manisaspor'da keyifler yerinde

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- TFF 1'inci Lig'de evinde oynadığı son 2 maçta önce Elazığspor'u daha sonra ise Adana Demirspor'u 2-1'lik skorlarla mağlup ederek 7 puana ulaşan Grandmedical Manisaspor, kurtuluş meşalesini yaktı

25 Kasım 2017 16:52

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'de evinde oynadığı son 2 maçta önce Elazığspor\'u daha sonra ise Adana Demirspor\'u 2-1\'lik skorlarla mağlup ederek 7 puana ulaşan Grandmedical Manisaspor, kurtuluş meşalesini yaktı.
Bu sezon Ulusal Kulüp Lisansı alamaması nedeniyle 3 puanı silindikten sonra eski futbolcusu Makukula\'ya olan borcu nedeniyle 6 puanı daha silinerek toplam -9 puan cezası alan Manisaspor, tüm olumsuzluklara rağmen sergilediği futbol ve topladığı puanlarla ayakta kalmayı başardı. Dişli rakiplerini yenerek, \"Ben bu ligden düşecek takım değilim\" mesajı veren siyah-beyazlılar, üst üste elde ettiği zaferlerin ardından sevincini taraftarlarıyla paylaştı.
Teknik direktör Fatih Tekke, üst üste kazanılan 2 karşılaşmayla takımın ritmini bulduğunu dile getirdi. Galip gelerek silinen puanları telafi ettiklerini söyleyen Fatih Tekke, \"Takımda yaşanan duygu eksikliğine 2 haftada 6 puan toplayarak çözüm bulduk. Bu galibiyetler gerçekten bizi çok mutlu etti. Bu gösteriyor ki takım artık ritmini yakaladı ve böyle de devam edecek. Kazanarak ilerlemek motivasyon ve moral anlamında bize ilaç gibi geldi. Önümüzdeki zorlu bir Erzurum deplasmanı var. Aynı konsantrasyonla devam ederek galibiyet serimizi 3 haftaya çıkarmak istiyoruz. Manisaspor\'u ligde istediği yere getireceğiz\" dedi.
PEROVİC ÜÇLEDİ
Manisaspor\'da son 2 haftada rakip fileleri sarsan Slavko Perovic, bu sezonki 3\'üncü golünü kaydetti. Sırp santrfor, Elazığspor maçından sonra Adana Demirspor\'u da boş geçmedi. Adana Demirspor randevusunda takımına kazandırdığı penaltıyı gole çeviren Perovic, siyah-beyazlı ekibin en önemli gol silahı olduğunu bir kez daha gösterdi. Kazandıkları için mutlu olduklarını belirten deneyimli golcü, \"Takım halinde hareket edince karşımızda duracak rakip görmüyoruz. Çıkışımız devam edecek\" diye konuştu. Bu sezon ligde ilk kez Adana Demirspor karşısında forma giyen Mikic de Manisaspor\'un ilk golünü atarak alkış topladı.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KILIÇASLANMANİSA DHA TFFLigElazığsporAdana DemirsporGrandmedical ManisasporBuUlusal Kulüp LisansıMakukulaManisasporDişliTeknikFatih TekkeGalipKazanarakErzurumAynıPEROVİCSlavko PerovicSırpPerovic

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24