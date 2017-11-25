Manisaspor'da keyifler yerinde

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'de evinde oynadığı son 2 maçta önce Elazığspor\'u daha sonra ise Adana Demirspor\'u 2-1\'lik skorlarla mağlup ederek 7 puana ulaşan Grandmedical Manisaspor, kurtuluş meşalesini yaktı.

Bu sezon Ulusal Kulüp Lisansı alamaması nedeniyle 3 puanı silindikten sonra eski futbolcusu Makukula\'ya olan borcu nedeniyle 6 puanı daha silinerek toplam -9 puan cezası alan Manisaspor, tüm olumsuzluklara rağmen sergilediği futbol ve topladığı puanlarla ayakta kalmayı başardı. Dişli rakiplerini yenerek, \"Ben bu ligden düşecek takım değilim\" mesajı veren siyah-beyazlılar, üst üste elde ettiği zaferlerin ardından sevincini taraftarlarıyla paylaştı.

Teknik direktör Fatih Tekke, üst üste kazanılan 2 karşılaşmayla takımın ritmini bulduğunu dile getirdi. Galip gelerek silinen puanları telafi ettiklerini söyleyen Fatih Tekke, \"Takımda yaşanan duygu eksikliğine 2 haftada 6 puan toplayarak çözüm bulduk. Bu galibiyetler gerçekten bizi çok mutlu etti. Bu gösteriyor ki takım artık ritmini yakaladı ve böyle de devam edecek. Kazanarak ilerlemek motivasyon ve moral anlamında bize ilaç gibi geldi. Önümüzdeki zorlu bir Erzurum deplasmanı var. Aynı konsantrasyonla devam ederek galibiyet serimizi 3 haftaya çıkarmak istiyoruz. Manisaspor\'u ligde istediği yere getireceğiz\" dedi.

PEROVİC ÜÇLEDİ

Manisaspor\'da son 2 haftada rakip fileleri sarsan Slavko Perovic, bu sezonki 3\'üncü golünü kaydetti. Sırp santrfor, Elazığspor maçından sonra Adana Demirspor\'u da boş geçmedi. Adana Demirspor randevusunda takımına kazandırdığı penaltıyı gole çeviren Perovic, siyah-beyazlı ekibin en önemli gol silahı olduğunu bir kez daha gösterdi. Kazandıkları için mutlu olduklarını belirten deneyimli golcü, \"Takım halinde hareket edince karşımızda duracak rakip görmüyoruz. Çıkışımız devam edecek\" diye konuştu. Bu sezon ligde ilk kez Adana Demirspor karşısında forma giyen Mikic de Manisaspor\'un ilk golünü atarak alkış topladı.