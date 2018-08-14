Manisaspor'da kamp iptal

MANİSA, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta henüz sezon bile başlamadan eski futbolcularından Iwanski\'ye olan borcu nedeniyle 6 puanı silinince son sıraya demir atan Manisaspor\'da Afyonkarahisar kampı iptal oldu.

Mali sıkıntıları aşamayan, transfer yasağını kaldırma çalışmalarından da henüz kesin sonuç alamayan Manisappor\'da önce 1-11 Ağustos tarihleri arasında yapılması planlanan, ardından da 10-20 Ağustos\'a ertelenen kamp, son gelişmelerle iptal edildi.

Kulübün 411 bin Euro borçlu olduğu Iwanski konusunda FIFA\'dan çıkan puan silme cezasıyla moralleri bozulan yönetim, 10 günlük kampın 70 bin TL\'yi bulan masrafı nedeniyle geri adım attı. Manisaspor, kampın maliyeti konusunda beklediği destekleri de bulamadı. Antrenmanları Tarık Almış Tesisleri\'nde sürdürecek Manisaspor, hazırlık maçı oynamak için rakip arayacak. 750 bin Euro alacağının ödeme süresi 25 Haziran\'da dolan eski futbolculardan Simpson dosyasında da FIFA\'dan her an puan silme cezası bekleniyor.

