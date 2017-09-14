Manisaspor'da ince hesaplar

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR / MANİSA, (DHA)- MANİSASPOR Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, geçen sezon ikinci yarıda topladıkları puanlarla 1\'inci Lig\'e tutunmayı başardıklarını, bu sezon tam tersi bir hesap içinde olacaklarını söyledi.

İçinde bulunduğumuz sezon ikinci yarının çok daha çetin ve zorlu geçeceğini belirten Karafırtınalar, \"İlk yarı sonuna kadar toplayabildiğimiz kadar puan toplayıp, kendimizi sağlama almak istiyoruz. Her maça kazanmak için çıkacağız. Son iki müsabakada elde ettiğimiz 6 puan benim için sürpriz değil. Çaykur Rizespor ve Samsunspor karşılaşmalarının kırılma anlarında şanslı olsaydık, daha fazla puanımız olabilirdi\" dedi.

İşini, kulübünü, formasını seven bir oyuncu grubuyla çalıştığının altını çizen tecrübeli teknik adam, futbolcuların parayla, pulla değil, tamamen iç etkenlerle motive olduğunu belirterek, \"Hepimiz para kazanmak, ailelerimizi geçindirmek için bu işi yapıyoruz. Sonuçta profesyoneliz. Ancak amatör bir ruhla oynuyor, yürekten mücadele ediyoruz. Manisaspor\'un başarısı için buradayız\" ifadesini kullandı. Pazar günü deplasmanda karşılaşacakları Adanaspor\'un ligin en iyi 6 takımından biri olduğunu kaydeden Karafırtınalar, \"Tüm hazırlıklarımızı bunu düşünerek yaptık. İnşallah Adana\'dan da puanla deneceğiz\" diye konuştu.

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