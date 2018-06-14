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Spor

Manisaspor'da iç transfer çalışmaları başladı

MANİSA, (DHA) - YENİ sezonda 2'nci Lig'de mücadele edecek Manisaspor'da iç transfer çalışmaları başladı

14 Haziran 2018 14:45

MANİSA, (DHA) - YENİ sezonda 2\'nci Lig\'de mücadele edecek Manisaspor\'da iç transfer çalışmaları başladı. Pazar günü gerçekleşen genel kurulda başkanlığa seçilen Bülent Baygeldi kaptan Hüseyin Tok ve kanat oyuncusu Akın Açık\'la prensipte anlaştı. Genç futbolcular Asım Hamzaçebi, Alper Önal ve Ömer Buğdaycı\'yla görüşmeye hazırlanan yönetim, gurbetçiler Timur Karagülmez ve Uğur Pamuk\'u Manisa\'ya davet etti. Manisaspor\'un geçen sezon kiralık gönderdiği Abdurrahman Kurucu ve Atilla Eren\'le de masaya oturacağı ifade edildi. Manisaspor\'un bayram sonunda futbolcularıyla resmen anlaşması bekleniyor.

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