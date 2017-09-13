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Spor

Manisaspor'da hedef 2 puan ortalaması

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR / MANİSA, (DHA)- BİRİNCİ Lig'de sezona Çaykur Rizespor ve Samsunspor yenilgileriyle başladıktan sonra Gaziantepspor ve Boluspor galibiyetleri ile 6 puana ulaşan Manisaspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, 2 puan ortalamayı hed

13 Eylül 2017 15:49

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR / MANİSA, (DHA)- BİRİNCİ Lig\'de sezona Çaykur Rizespor ve Samsunspor yenilgileriyle başladıktan sonra Gaziantepspor ve Boluspor galibiyetleri ile 6 puana ulaşan Manisaspor\'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, 2 puan ortalamayı hedeflediklerini söyledi.
Doğru yolda olduklarını, puan cetvelinde 7\'inci sıraya yerleştiklerini, 4 maçta 1.5 puan ortalamasına ulaştıklarını belirten Sait Karafırtınalar, \"Hedefimiz 2 puan ortalamasını yakalayıp, bu grafiği sürdürebilmek. Ligde 2 puan ortalamasını bulan takım şampiyon olur\" dedi.
Haftayı Adanaspor deplasmanında geçireceklerini hatırlatan Sait Karafırtınalar, \"Üst üste gelen iki galibiyet moral ve motivasyon açısından takıma büyük katkı sağladı. Bu müsabakaya iyi hazırlandık. Adanaspor da çıkış arayan bir takım. Ancak şartlar ne olursa olsun, kazanıp tırmanışımızı sürdürmek istiyoruz\" diye konuştu.
Siyah beyazlı ekipte soğuk algınlığı geçiren Metin Yüksel son antrenmanda yer almazken ağrıları nedeniyle idmana çıkamayan Ümit Yasin Arslan ve Billal Sebaihi, takımla birlikte çalışmalara başladı.

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