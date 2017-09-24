Manisaspor'da hakem isyanı

MANİSA, (DHA)

TFF 1. Lig\'in 6. haftasında evinde İstanbulspor\'a 2-1 yenilip üst sıralara tırmanma şansını kaçıran Manisaspor\'da maçın hakemi Abdullah Yılmaz\'a tepki büyüyor. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, 31. dakikada Dimov\'un çok anlamsız bir şekilde kırmızı kart gördüğünü belirterek, \"Bu kararlar bizi ciddi şekilde oyundan düşürdü. İlk yarıda vasatın üzerine çıkamadık. İkinci yarı ise biraz daha savunma ağırlıklı oynamaya çalıştık. Hakem bizim lehimize penaltı düdüğü çalamadı. Rakibin de penaltısı penaltıydı bizim pozisyonumuzda. Maalesef hakem standartı yakalayamadı\" dedi.



Sadece 1 maçı kaybetmediklerini futbolcularını da kaybettiklerini belirten deneyimli teknik adam, \"Bu tür maçlarda giden sadece 3 puan olmuyor. Herkesin moralı çöküyor, özgüveni kayboluyor. Maçlar oynanıp gidiyor ama yarası büyük oluyor\" diye konuştu. Karafırtınalar, en kısa sürede toparlanmaya çalışacaklarını da sözlerine ekleyip, \"Her şeye rağmen futbolcularım iyi mücadele etti. Neticede ligin sonuna kadar bu çocuklarla devam edeceğiz, acilen kendimize gelmeliyiz\" yorumunu yaptı. Öte yandan taraftarlar mağlubiyet sonrası Başkan Abdullah Mergen\'i, yönetimi ve Teknik Direktör Sait Karafırtınalar\'ı istifaya davet etti. Başkan Mergen\'e, \"Başkan olsana başkan olsana Aydınspor\'a başkan olsana\" tezahüratları yapıldı.