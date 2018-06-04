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Spor

Manisaspor'da günler azalıyor

MANİSA,(DHA) - TFF 2'nci Lig'e tarihi borç ve dağılmış bir kadroyla düşen transfer yasaklısı Manisaspor'da olağan kongrede çoğunluk sağlanamadı, kulübün FIFA tarafından sahaya bile çıkmadan 3'üncü Lig'e düşürülmesine sayılı günler kaldı

04 Haziran 2018 15:24

MANİSA,(DHA) - TFF 2\'nci Lig\'e tarihi borç ve dağılmış bir kadroyla düşen transfer yasaklısı Manisaspor\'da olağan kongrede çoğunluk sağlanamadı, kulübün FIFA tarafından sahaya bile çıkmadan 3\'üncü Lig\'e düşürülmesine sayılı günler kaldı. Manisaspor\'da Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Sosyal Tesisleri\'nde gerçekleştirilmesi gereken kongreye dün 816 kulüp üyesinden yalnız 20\'si geldi. Yönetim seçimi, 10 Haziran\'a ertelendi. Kongrede mevcut Başkan Gökay Budak, 18 Şubat\'taki son seçimde Budak\'a rakip olan eski yöneticilerden Yunus Emre Şahin\'in yanı sıra Bülent Baygeldi ve Ahmet Çavuş\'un liste çıkarmaları bekleniyor. 
Yeni yönetim, seçildikten sonra 4 günü bayram tatiliyle geçecek 1 hafta içinde eski futbolcularından Makukula\'dan kaynaklı yaklaşık 1.9 milyon Euro borcu ödemek veya taksitlendirmek zorunda. Manisaspor, bu tarihe kadar adım atmazsa FIFA Disiplin Komitesi\'nin 29 Haziran\'daki toplantısında küme düşürülecek. Takımda 6 yıl önce forma giyen Makukula\'nın alacağı yüzünden bu yıl daha önce 6, Portekiz Futbol Federasyonu\'na bu transfer nedeniyle ödenmeyen 25 bin Euro sebebiyle de sezon bitiminde 3 puanı silinen Manisaspor\'u yeni dönemde de puan silme ve küme düşürme tehlikeleri bekliyor.

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