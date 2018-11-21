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Manisaspor'da giden gidene

MANİSA, (DHA) -  TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta eksi 4 puanla sonuncu sırada yer alan ve kümede kalma savaşı veren Manisaspor'da 4 futbolcu takımdan ayrıldı

21 Kasım 2018 15:10

MANİSA, (DHA) - 

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta eksi 4 puanla sonuncu sırada yer alan ve kümede kalma savaşı veren Manisaspor\'da 4 futbolcu takımdan ayrıldı.
Yaşadığı mali sorunları bir türlü aşamayan siyah-beyazlılarda Ömer Atiş, Umur Pamuk, Timur Karagülmez ve Ulaş Kaya kulüple vedalaştı. Teknik direktör Kazım Akgün\'ün Ömer, Uğur ve Timur\'u kadroda düşünmediği belirtildi.
Genç Ulaş\'ın ise mutsuz olduğunu yönetime ilettiği ve kendi isteği ile takımdan ayrıldığı vurgulandı. Oyuncuların parasal sorunlar da yaşadığı kaydedildi. 

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