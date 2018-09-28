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Spor

Manisaspor'da gergin bekleyiş

MANİSA,(DHA) -  GEÇEN sezon düştüğü TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'a eski futbolcularından Iwanski'ye olan 411 bin Euro borcu yüzünden FIFA'nın kestiği 6 puan silme cezasıyla başlayan, ilk 4 maçta puan alamayıp son sıraya demir atan Manisaspor'un gözü Ulusal Ku

28 Eylül 2018 17:49

MANİSA,(DHA) - 
GEÇEN sezon düştüğü TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'a eski futbolcularından Iwanski\'ye olan 411 bin Euro borcu yüzünden FIFA\'nın kestiği 6 puan silme cezasıyla başlayan, ilk 4 maçta puan alamayıp son sıraya demir atan Manisaspor\'un gözü Ulusal Kulüp Lisans Kurulu\'nda. Borçları yüzünden kulüpler için belirlenen mali kriterleri yerine getiremeyen Manisaspor\'un Ulusal Kulüp Lisansı çıkartamayıp 3 puan silme cezası almasına kesin gözüyle bakılıyor. 
Manisaspor, geçen sezon da lisans kriterlerini yerine getiremeyip 3 puanından olmuştu. Kurul, son ek başvuru süresini geçtiğimiz günlerde 30 Eylül\'e kadar uzattı. Altyapı ağırlıklı kadrosu kalan Manisaspor, ceza kesilirse eksi 9 puana gerileyecek. Öte yandan teknik direktör Erkan Aslan\'la yollarını ayıran siyah-beyazlılar, hafta içinde göreve getirilen Kazım Akgün\'le resmi sözleşmeyi imzaladı. Kazım Akgün\'ün yardımcılıklarını Uğur Özdurulmuş, Murat Pekderin, Murat Tosun ve Veysel Aturgil yapacak.

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