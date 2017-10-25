Manisaspor'da Fatih Tekke iddialı 

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'de geçen hafta deplasmanda Akın Çorap Giresunspor\'u 1-0 yenerek üzerindeki kara bulutları dağıtan Grandmedical Manisaspor\'da Teknik Direktör Fatih Tekke, rakiplerine meydan okudu.

Çok iyi bir kadrolarının olduğunu ancak henüz potansiyellerini ortaya koyamadıklarını belirten Tekke, \"Ligde birçok takıma kafa tutacak düzeydeyiz. Sadece futbolcularımızın biraz özgüvene ihtiyacı var. Kazanma alışkanlığı elde edeceğimiz karşılaşmalar oynayacağız. Performans olarak birçok futbolcumuzun yukarı seviyeye geldiğini görüyorum\" diye konuştu.

Her takıma saygı duyduklarını kendilerine de aynı saygının gösterilmesi gerektiğini anlatan teknik adam, \"Göreve geldiğim günden beri ligde ya da kupada olsun maç seçmiyoruz. Benim takımım her zaman galibiyet için sahaya çıkar. Bunu sürekli hale getireceğiz\" dedi. Son iki maçta alınan 4 puanın çok olumlu olduğunu ifade eden Tekke, \"Takım savunmamız oldukça iyiydi. Hücumda biraz daha kendimizi geliştirmeliyiz. Bunlar bir anda olabilecek şeyler değil. Bu süreç kolay olmayacak ama Manisa halkının destekleriyle hep beraber zorlukların üstesinden geleceğiz\" diye konuştu.

Ligin bitimine kadar puan hedefi koymadıklarını belirten Fatih Tekke sözlerini şu şekilde sürdürdü:

\"Tek isteğim dışarıdan olumsuzlukların takıma yansımaması, oyuncularım dış etkenlerden etkilenmemesi. Kanat oyuncumuz İsmail Haktan Odabaşı şike iddiası yüzünden aramızda değildi. Aklanıp, takıma dönmesi çok sevindirici. İsmail Haktan, özellikle hücum hattında üretkenlik yapabilecek yeteneğe sahip bir futbolcu. 3-4 haftadır oynamamanın zorluğunu yaşadı. Ama İsmail\'in çok daha iyi olması ve çok daha fazla katkı yapması lazım\" dedi.

KUPADA RAKİP HATAYSPOR

Manisaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4\'üncü Tur maçında yarın 2\'nci Lig temsilcisi Hatayspor ile kozlarını paylaşacak. Manisa 19 Mayıs Stadı\'nda hakem Sarper Barış Saka\'nın düdük çalacağı müsabaka saat 18.30\'da başlayacak. Teknik Direktör Fatih Tekke, forma şansı bulamayan futbolculara görev vereceğini belirterek, \"Ligde çıkışa geçtik. Kupada da kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz\" diye konuştu.

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