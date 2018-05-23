Manisaspor'da Budak tekrar aday

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)

TFF 2. Lig\'e düştüğü yeni sezon öncesi sıkıntılı günler yaşayan Grandmedical Manisaspor\'da Başkan Gökay Budak, 3-10 Haziran\'da yapılacak olağan genel kurulda göreve yeniden talip olacağını açıkladı. Yönetimiyle birlikte 19 Mayıs Stadı\'ndaki kulüp merkezinde basın toplantısı düzenleyen Budak, \"18 Şubat\'ta yönetimi devraldık. Manisaspor\'un durumunu herkes biliyor. Yapmamız gereken her şeyi yaptık. Geçmiş yönetimi ibra etmedik. Kongre üyesi olan ve üyelikten atılan büyüklerimizi kulübümüze geri aldık. Tüm Manisalıların kulübe üye olması için stant kurduk. Kapımız herkese açık. Sıkıntıları aşmaya çalıştık. Bazılarını aştık bazılarını aşamadık. Buna rağmen sevdamızı terk etmedik. Kongrede tekrar aday olacağım. Güçlü bir yönetimle göreve geleceğiz. Bunun için çalışıyorum. Manisaspor\'u hak ettiği yere getirmek için mücadele edeceğiz\" dedi.

Yeni sezonda önceliklerinin transfer yasağı olacağını, yasak koyan futbolcularla görüştüklerini söyleyen Başkan Budak, \"Manisaspor\'un yeni sezonda eksi 16-19 gibi puan silme cezası alacağı iddia ediliyor. Yeni sezonda puan silme yok. Davalık olduğumuz oyuncularımızın avukatları ile görüştük. Onlarla ilgili bir problem yaşanmayacak. Sadece Futbol Federasyonu Ulusal Kulüp Lisansı için borçsuzluk yazısı istiyor. Şu an bunu almamız imkansız. Bundan dolayı yeni sezona Federasyon\'un vereceği 3 puan silme cezası ile başlayabiliriz. Bunun dışında başka bir ceza yok\" diye konştu.

Siyah-beyazlılarda kulüpte 18 Şubat\'ta Gökay Budak yönetimi devraldığından bu yana olan mali tabloyla ilgili de Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Gizem Satıoğlu toplantıda açıklama yaptı. Satıoğlu, yönetimin bu dönemde kulüp için 400 bin TL harcama yaptığını, bunun 240 bin TL\'sinin Gaköy Budak tarafından karşılandığını söyledi.

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