T24 LogoT24 Logo
Spor

Manisaspor'da Aslan'a moral

MANİSA, (DHA) FIFA tarafından eski futbolcularından Iwanski'ye olan borcu nedeniyle TFF 2

15 Ağustos 2018 15:51

MANİSA, (DHA)

FIFA tarafından eski futbolcularından Iwanski\'ye olan borcu nedeniyle TFF 2. Lig\'de sezon başlamadan 6 puanı silinen, transfer yasağını henüz açamayıp mali sıkıntı nedeniyle kampa bile gidemeyen Manisaspor\'da teknik direktör Erkan Aslan\'a futbolcularından moral geldi.
Siyah-beyazlı futbolcular, Aslan\'ın 41. doğum gününü Tarık Almış Tesisleri\'ndeki antrenmanın ardından sürpriz bir şekilde kutladı. Futbolcuların antrenman sonrası omuzlarına alıp havalara attığı genç teknik adam, ardından kendisi için hazırlanan pastayı kesti.
Mali sıkıntılara çözüm bulamayan yönetim, mevcut kadronun lisanslarını çıkarmak için de para arıyor. Birçok futbolcunun ayrılmasıyla elinde altyapı ağırlıklı kadro kalan Manisaspor, iç transferde Deniz Çörtlen, Akın Açık, Ömer Buğdaycı, Timur Karagülmez ve Uğur Pamuk ile yeniden anlaşmıştı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MANİSA DHA FIFAIwanskiTFFLigManisasporErkan AslanSiyahbeyazlıAslanTarık Almış TesisleriMaliBirçokDenizAkın AçıkBuğdaycı Timur KaragülmezUğur PamukFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24