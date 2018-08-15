Manisaspor'da Aslan'a moral

MANİSA, (DHA)

FIFA tarafından eski futbolcularından Iwanski\'ye olan borcu nedeniyle TFF 2. Lig\'de sezon başlamadan 6 puanı silinen, transfer yasağını henüz açamayıp mali sıkıntı nedeniyle kampa bile gidemeyen Manisaspor\'da teknik direktör Erkan Aslan\'a futbolcularından moral geldi.

Siyah-beyazlı futbolcular, Aslan\'ın 41. doğum gününü Tarık Almış Tesisleri\'ndeki antrenmanın ardından sürpriz bir şekilde kutladı. Futbolcuların antrenman sonrası omuzlarına alıp havalara attığı genç teknik adam, ardından kendisi için hazırlanan pastayı kesti.

Mali sıkıntılara çözüm bulamayan yönetim, mevcut kadronun lisanslarını çıkarmak için de para arıyor. Birçok futbolcunun ayrılmasıyla elinde altyapı ağırlıklı kadro kalan Manisaspor, iç transferde Deniz Çörtlen, Akın Açık, Ömer Buğdaycı, Timur Karagülmez ve Uğur Pamuk ile yeniden anlaşmıştı.

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