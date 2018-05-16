Manisaspor'da Alper TFF'ye başvurdu

MANİSA, (DHA)

TFF 2\'nci Lig\'e düşen kadrosundan tecrübeli isimlerin ardından altyapı patentli gençleri de kaybetmeye başlayan Manisaspor\'da forvet Alper Önal, alacakları için Futbol Federasyonu\'na başvurdu. Bu sezon 1\'inci Lig\'de 18 maçta görev yapan 22 yaşındaki futbolcunun, 9 Haziran\'a kadar parası ödenmezse serbest kalacağı öğrenildi. Sezon içinde yabancılar ve birçok tecrübeli futbolcunun ayrıldığı, geçtiğimiz günlerde Mehmet Enes ve Asım\'ın sözleşmelerini tek taraflı sonlandırdığı Manisa temsilcisinde Abdülkadir, Hikmet, Hüseyin Tok, Timur, Uğur, Ümit Yasin ve Ömer de 31 Mayıs\'ta serbest kalacak. Kadrosunu tamamen kaybetme tehlikesi yaşayan, borçları yüzünden FIFA ve Futbol Federasyonu\'nun kıskacında olan kulüpte derin sessizlik yaşanıyor.