Manisaspor'da Akın gitti

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR / MANİSA, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'in 4\'üncü haftasında pazar günü evinde Boluspor ile karşılaşacak Manisaspor\'da Van Büyükşehir Belediyespor\'dan 2 yıllığına transfer edilen Akın Açık, sözleşmesini feshetti.

Transfer döneminin son gününde oynayabileceği bir kulübe gitmek istediğini yönetime bildiren 24 yaşındaki futbolcunun Fatih Karagümrük\'le anlaştığı bildirildi. Teknik dDirektör Sait Karafırtınalar, Bucaspor\'dan da öğrencisi olan Akın\'ın kararına saygı duyduğunu söyledi.

Pazar günü oynanacak Boluspor maçına odaklandıklarını belirten tecrübeli teknik adam, taraftarın önünde ilk galibiyetlerini alacaklarını söyledi. U21 takımı ile bir hazırlık maçı yaptıklarını hatırlatan deneyimli teknik adam, \"Herkesin performansından memnunum. Boluspor karşısında futbolcularımdan 3 puan bekliyorum\" dedi. Yönetim ise U21 takımına Tarık Almış Tesisleri\'nde mangal partisi düzenledi.