T24 LogoT24 Logo
Spor

Manisaspor'da Akın gitti

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR / MANİSA, (DHA)- TFF 1'inci Lig'in 4'üncü haftasında pazar günü evinde Boluspor ile karşılaşacak Manisaspor'da Van Büyükşehir Belediyespor'dan 2 yıllığına transfer edilen Akın Açık, sözleşmesini feshetti

08 Eylül 2017 16:55

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR / MANİSA, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'in 4\'üncü haftasında pazar günü evinde Boluspor ile karşılaşacak Manisaspor\'da Van Büyükşehir Belediyespor\'dan 2 yıllığına transfer edilen Akın Açık, sözleşmesini feshetti.
Transfer döneminin son gününde oynayabileceği bir kulübe gitmek istediğini yönetime bildiren 24 yaşındaki futbolcunun Fatih Karagümrük\'le anlaştığı bildirildi. Teknik dDirektör Sait Karafırtınalar, Bucaspor\'dan da öğrencisi olan Akın\'ın kararına saygı duyduğunu söyledi.
Pazar günü oynanacak Boluspor maçına odaklandıklarını belirten tecrübeli teknik adam, taraftarın önünde ilk galibiyetlerini alacaklarını söyledi. U21 takımı ile bir hazırlık maçı yaptıklarını hatırlatan deneyimli teknik adam, \"Herkesin performansından memnunum. Boluspor karşısında futbolcularımdan 3 puan bekliyorum\" dedi. Yönetim ise U21 takımına Tarık Almış Tesisleri\'nde mangal partisi düzenledi. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmed HakkıMANİSA DHA TFFLigBolusporManisaspor Van Büyükşehir BelediyesporAkın AçıkTransferFatih KaragümrükTeknikSait Karafırtınalar BucasporAkınPazarYönetimU21Tarık Almış Tesisleri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24