Manisaspor'a yeni başkan adayı

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA) - TFF 2\'nci Lig\'e tarihinin en karanlık mali tablosuyla düşen Manisaspor\'da 3-10 Haziran\'da yapılacak genel kurul öncesi mevcut Başkan Gökay Budak\'tan sonra Ahmet Çavuş da başkanlığa aday olduğunu duyurdu. Manisa Devlet Hastanesi\'nde güvenlik sorumlusu olarak görev yapan Ahmet Çavuş, listesindeki isimlerle birlikte basın açıklaması yaptı. Hedefinin Manisaspor\'u layık olduğu yerlere getirmek olduğunu söyleyen Çavuş, \"Yeni bir yol oluşum kurarak yol haritası çizdik. Manisaspor için çok iyi şeyler düşünüyoruz. Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu mezunuyum ve uzmanlık alanım futbol. Manisaspor\'a faydalı olmak istiyorum. Bunun için gereken neyse yapacağız. Takımımız adına doğru olan neyse şeffaflıkla kamuoyu ile paylaşacağız. Ben olmak değil, biz olmak için geliyoruz. Maddi anlamda ne gerekiyorsa yapılacak\" dedi.

Ahmet Çavuş, \"Gerek transfer yasaklarının kaldırılması, gerek kulübün tekrar yapılandırılması, ivedelikle kulübün öncelikli ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda hazırlıklarımızı yaptık. Güçlü bir şekilde Manisaspor\'u hak ettiği noktaya getirmeyi hedefliyoruz’’ diye konuştu.

Kulübün önemli maddi sorunlarına cevap bulacak yaklaşık 3 milyon TL kaynaklarının hazır olduğunu dile getiren Çavuş, \"Eğer başkan seçilirsem Manisa halkı bizden öncelikle galibiyet serisi beklemesin. Önceliğimiz yeni bir yapılanma, ardından giderilmesi gereken acil maddi sıkıntılara çözüm olacak. Sorunları çözdüğümüzde zaten başarılar ardı ardına gelecek\" dedi.

Çavuş’un yönetim listesinde Atilla Aracı, Murat İmrek, Erkan Çakmak, Sezai Sağlam, Serkan Yerkilaya, Güven Yılmaz, Erdem Duman, Güven Yılmaz gibi isimler yer alıyor.

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