Manisaspor'a vefasızlık

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)

SPOR Toto 1. Lig\'den puan silme cezaları ve altyapı ağırlıklı kalan kadrosuyla 2. Lig\'e düşen, borçları nedeniyle yok olmanın eşiğine kadar gelen Grandmedical Manisaspor\'da yönetimin yaklaşık 1 aydır organize etmek için üzerinde çalıştığı vefa gecesinde hayal kırıklığı yaşandı. Davetli siyasiler ve eski futbolcular geceye gelmedi, katılımın az olması sebebiyle sahne alması beklenen ünlü şarkıcı Derya Uluğ\'un konseri ve kulübe gelir elde etmek için forma satışının yapılacağı açık artırma organizasyonu iptal edildi. Tarık Almış Tesisleri\'ndeki vefa gecesine Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, birçok siyasi ve iş adamı gelmedi. Organizasyona Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Can Mercül, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, CHP İl Başkanı Semih Balaban, İYİ Parti İl Başkanı Ümit Akdağ ile 100\'e yakın davetli katıldı.

Vefa gecesine katılımın az olmasına tepki gösteren Manisaspor Başkanı Gökay Budak, takımın yalnızlaştırılmak istendiğini ancak buna müsaade etmeyeceklerini dile getirdi. Budak, \"Manisa\'daki ağabeylerimiz bu kulübün bitmesini istiyor. Bunu kabul etmediğim için göreve geldim. Kulübümüz bünyesinde 400 çocuğumuz bulunuyor. Eğer bu kulüp kapanırsa 400 tane çocuğumuzun hayaliyle oynamış olacağız. Bu çocuklarımızın hayalleriyle oynanmasına asla izin vermem. Eğer birilerinin Manisaspor üzerinde hala bir hesabı varsa, ben bu hesapları bozmaya geldim\" dedi.

Kulübün yaklaşık 50 milyon TL borcu olduğunu söyleyen Budak, \"Spor camiasında bu rakamlar çok yüksek değil. 300 milyon TL borcu olan kulüpler ayaktayken Manisaspor\'un böyle bir borçla bitirilmek istenmesine izin vermeyeceğiz. Bazı kesimler proje takımlarını çıkarırken Manisapor\'u öldürmek istemesin\" diye konuştu.

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