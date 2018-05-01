T24 LogoT24 Logo
Spor

Manisaspor'a vefa günü

MANİSA, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'den düşmesi haftalar önce kesinleşen, mali sıkıntıları ve borç yükü yüzünden elinde yalnızca altyapıdan gençler kalan Grandmedical Manisaspor, yarın vefa gecesi düzenleyecek

01 Mayıs 2018 15:01

MANİSA, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'den düşmesi haftalar önce kesinleşen, mali sıkıntıları ve borç yükü yüzünden elinde yalnızca altyapıdan gençler kalan Grandmedical Manisaspor, yarın vefa gecesi düzenleyecek. 
Başkan Gökay Budak\'ın bir süredir üzerinde çalıştığı Tarık Almış Tesisleri\'ndeki organizasyona siyasiler, belediye başkanlarının yanı sıra kulübün Süper Lig\'de yer aldığı dönemdeki unutulmaz futbolcuları Arda Turan, Burak Yılmaz, Selçuk İnan, Caner Erkin, Uğur İnceman gibi isimler davet edildi. Gökay Budak, \"Manisaspor, tüm Manisalıların takımıdır. Bu yarım asırlık arma şehre büyük değer katmıştır. Ben kentin kulübüne destek olacağına inanıyorum. Umarım kulübü tekrar ayağa kaldırırız\" dedi. 
Budak, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borç taksitlendirmesiyle ilgili olarak görüşmeler yaptıklarını, yeniden yapılandırmaya gideceklerini açıkladı.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MANİSA DHA Spor TotoLigGrandmedical ManisasporGökay BudakTarık Almış TesisleriSüper LigArda Turan Burak Yılmaz SelçukCaner Erkin UğurManisalılarınBuBenUmarımSosyal Güvenlik Kurumu SGK
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24