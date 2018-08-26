Manisaspor'a Van'da dostluk rüzgarı

MANİSA, (DHA)

TFF 2. Lig\'e düştükten sonra transfer yasağını kaldırma çalışmalarından henüz sonuç alamadığı için elinde altyapı ağırlıklı kadro kalan, mali sıkıntı nedeniyle kamp bile yapamayan, sezon başlamadan 6 puanı borçları yüzünden silinince iyice demoralize olan Manisaspor, Van Büyükşehir Belediyespor\'un dostluk eliyle moral buldu. Hazırlık döneminin başından beri Manisa\'dan çıkamayan Manisaspor\'u sezon açılışı için kente 1753 kilometre mesafedeki Van\'a davet eden Doğu ekibi, siyah-beyazlı kafileyi müthiş ağırladı. Van temsilcisi, Manisa kafilesine dostluk maçı öncesi Van Gölü kenarında bulunan Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri\'nde kahvaltı verdi.

Kahvaltıya Başkan Bülent Baygeldi, Van Büyükşehir Belediyespor Başkanı Servet Yenitürk, Manisaspor yönetimi, Teknik Direktör Erkan Aslan, teknik heyet ve futbolcular katıldı. Kahvaltının ardından Van Gölü etrafında kısa bir yürüyüş gerçekleştiren Manisaspor\'a, Van halkı büyük ilgi gösterdi. İki ekip, Van Atatürk Stadı\'ndaki Van BŞB\'nin sezon açılışında rakip olurken mücadeleyi Ak Parti Van Milletvekili İrfan Kartal ve kulüp başkanları birlikte izledi. Maç öncesi Van\'ın sezon açılış konseri gerçekleştirilirken Teknik Direktör Erkan Aslan, Van Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktötü Feyyaz Uçar\'a mesir macunu hediye etti. Açılış sonrası oynanan özel maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Manisa\'nın tek golünü Timur attı.

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