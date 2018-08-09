Manisaspor'a Taşkın'dan jest

MANİSA, (DHA) - TFF 2\'nci Lig ekiplerinden Samsunspor\'u çalıştıran teknik direktör Taner Taşkın, eski kulübü Manisaspor\'a önemli bir jest yaptı. Alacağı olmasına rağmen siyah-beyazlı kulübe transfer yasağı koydurmayan tecrübeli teknik adam yardımcılarına da aynı talimatı verdi. Manisaspor\'un transfer yasağını kaldırması için yoğun uğraş veren Taşkın\'ın ekibine, \"Manisaspor zor durumda. Yasağı kaldırmak için herkes çaba gösteriyor. Siz de yasak koydurmayın\" dediği ifade edildi.

Taner Taşkın\'ın ayrıca Samsunspor\'a getirdiği eski Manisasporlu futbolcu Bahattin\'den de yasağı kaldırmasını rica ettiği belirtildi. Öte yandan yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Manisaspor\'un Bergama Belediyespor ile deplasmanda oynadığı hazırlık maçında olay çıktı. Bergamalı oyuncuların bazı pozisyonlar sonrasında Manisasporlu oyuncuların üzerine yürümesi nedeniyle maç yarıda kaldı. Yaşanan bu olay sonrası teknik direktör Erkan Aslan takımını sahadan çekti.