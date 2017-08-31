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Spor

Manisaspor'a milli ara ilaç gibi geldi

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR / MANİSA, (DHA)- TFF 1'inci Lig'de geçen hafta Gaziantepspor'u deplasmanda 4-1 yenerek ilk galibiyeti alan Manisaspor'a milli maç arası ilaç gibi geldi

31 Ağustos 2017 15:49

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR / MANİSA, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'de geçen hafta Gaziantepspor\'u deplasmanda 4-1 yenerek ilk galibiyeti alan Manisaspor\'a milli maç arası ilaç gibi geldi.
Siyah beyazlılarda iyileşen stoper Hikmet Balioğlu takımla idmanlara başlarken, tedavileri devam eden defans oyuncusu Nikola Mikic ile golcü Slavko Perovic\'in Boluspor ile oynanacak karşılaşmaya yetişebileceği öğrenildi. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar Boluspor\'un ardından Adanaspor ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, \"Çok önemli iki sınava çıkacağız. Milli maç arasını çok iyi değerlendiriyoruz\" diye konuştu. 
Sakatlığı bulunan ya da hazır olmayan futbolcuların lige verilen arada toparlanacağını anlatan tecrübeli teknik adam, \"Gaziantepspor galibiyetiyle kendimize geldik. Eksik futbolcularımızın da takıma katılmasıyla çok daha güçleneceğiz. Maçı bırakmayan ve yenilgiyi asla kabullenmeyen bir takım olacağız\" dedi.
Manisasporlu futbolcular dün yapılan antrenman öncesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nı kutlarken, idman sonrasında Başkan Abdullah Mergen\'e sürpriz dogum günü partisi düzenlendi. 52\'nci yaşına giren Mergen\'e pasta ikram edildi. 


            
 

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