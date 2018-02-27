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Spor

Manisaspor'a kötü sürpriz

MANİSA, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de son 4 maçını kaybederek kümede kalma umutlarını iyice azaltan Grandmedical Manisaspor'a bir kötü haber de Adana'dan geldi

27 Şubat 2018 15:56

MANİSA, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de son 4 maçını kaybederek kümede kalma umutlarını iyice azaltan Grandmedical Manisaspor\'a bir kötü haber de Adana\'dan geldi. Düşme hattının tek basamak üzerindeki Adana Demirspor, pazar günü şiddetli yağış nedeniyle yarıda kalan maçta dün Play-Off hattındaki İstanbulspor\'u 2-1 mağlup etti. Bu skorla Adana Demir, puanını 27\'ye çıkarırken 14 puandaki Manisaspor, son 10 hafta öncesi rakibinin 13 puan gerisine düştü. 
Bu sezon borçları yüzünden toplam 9 puanı silinen, devre arasında yıldız oyuncularını elinden kaçıran Grandmedical Manisaspor, son haftalar öncesi kurtuluş umutlarını mucizelere bıraktı. Siyah-beyazlı ekip, 1\'inci Lig\'in 25\'inci haftasında cumartesi günü 26 puanla düşme hattındaki rakiplerden Denizlispor\'a konuk olacak. Manisa\'da devre arasında ayrılan isimlerden sonra daha çok şans bulmaya başlayan genç oyuncular Kağan Miray Bağış, Asım Hamzaçebi, Berk Cambaz ve Göktuğ Bakırbaş, A Milli Takım oyuncu havuzunu genişletmek amacıyla İstanbul Riva\'da düzenlenen organizasyonda 1\'inci Lig karmasına katıldı. 

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