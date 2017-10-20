Manisaspor'a İsmail Haktan müjdesi

MANİSA, (DHA)- PROFESYONEL Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), geçen sezon TFF 1\'inci Lig\'de oynanan Manisaspor-Şanlıurfaspor maçında şike yapıldığına yönelik iddialarla ilgili, Disiplin Kurulu\'na sevk edilen Manisasporlu futbolcu İsmail Haktan Odabaşı\'ya ceza vermedi.

Siyah-beyazlılarda kadro dışı dahi bırakılan genç futbolcunun aklanması camiada sevinçle karşılanırken, yine o sezon Manisaspor\'da forma giyen Ottocool Karagümrük futbolcusu Gökhan Sazdağı için de aynı iddiadan ceza tayinine yer olmadığı bildirildi.

PFDK, yaptığı açıklamada, \"Manisaspor kulübü sporcusu İsmail Haktan Odabaşı hakkında, 14.05.2017 tarihinde oynanan Manisaspor-Şanlıurfaspor TFF 1\'inci Lig müsabakasında, sonucunu etkileme eylemine teşebbüsü nedeniyle sevk yapılmış ise de, iddianın esasını teşkil eden delillerin hukuka uygun şekilde elde edilmediği, diğer delillerin ise sevk olunan kişinin iddia edilen disiplin ihlalini gerçekleştirdiğine dair şüpheden uzak ve kesin bir kanaat oluşturmaya yeterli bulunmaması nedeniyle ceza tayinine yer olmadığına karar verilmiştir\" ifadelerine yer verildi. İsmail\'in pazar günü Giresunspor ile deplasmanda oynanacak karşılaşmada forma giymesi bekleniyor.

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