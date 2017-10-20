T24 LogoT24 Logo
Spor

Manisaspor'a İsmail Haktan müjdesi

MANİSA, (DHA)- PROFESYONEL Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), geçen sezon TFF 1'inci Lig'de oynanan Manisaspor-Şanlıurfaspor maçında şike yapıldığına yönelik iddialarla ilgili, Disiplin Kurulu'na sevk edilen Manisasporlu futbolcu İsmail Haktan Odabaşı'ya ceza

20 Ekim 2017 14:38

MANİSA, (DHA)- PROFESYONEL Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), geçen sezon TFF 1\'inci Lig\'de oynanan Manisaspor-Şanlıurfaspor maçında şike yapıldığına yönelik iddialarla ilgili, Disiplin Kurulu\'na sevk edilen Manisasporlu futbolcu İsmail Haktan Odabaşı\'ya ceza vermedi.
Siyah-beyazlılarda kadro dışı dahi bırakılan genç futbolcunun aklanması camiada sevinçle karşılanırken, yine o sezon Manisaspor\'da forma giyen Ottocool Karagümrük futbolcusu Gökhan Sazdağı için de aynı iddiadan ceza tayinine yer olmadığı bildirildi.
PFDK, yaptığı açıklamada, \"Manisaspor kulübü sporcusu İsmail Haktan Odabaşı hakkında, 14.05.2017 tarihinde oynanan Manisaspor-Şanlıurfaspor TFF 1\'inci Lig müsabakasında, sonucunu etkileme eylemine teşebbüsü nedeniyle sevk yapılmış ise de, iddianın esasını teşkil eden delillerin hukuka uygun şekilde elde edilmediği, diğer delillerin ise sevk olunan kişinin iddia edilen disiplin ihlalini gerçekleştirdiğine dair şüpheden uzak ve kesin bir kanaat oluşturmaya yeterli bulunmaması nedeniyle ceza tayinine yer olmadığına karar verilmiştir\" ifadelerine yer verildi. İsmail\'in pazar günü Giresunspor ile deplasmanda oynanacak karşılaşmada forma giymesi bekleniyor. 

FOTOĞRAFLI 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MANİSA DHA PROFESYONEL Futbol Disiplin Kurulu PFDKTFFLigManisasporŞanlıurfasporDisiplin KuruluManisasporluHaktan OdabaşıSiyahbeyazlılardaManisasporOttocool KaragümrükGökhan SazdağıPFDKManisasporŞanlıurfaspor TFF

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24